تونس تعلن لا نعتزم التطبيع مع إسرائيل وموقفنا لن يتأثر بالتغيرات الدولية

أكدت وزارة الخارجية التونسية أن كل "ما يروج من شائعات عن عزم تونس على تطبيع العلاقات مع إسرائيل لا أساس له من الصحة"، مشيرة إلى أن هذا الموقف "لن يتأثر بالتغيرات الدولية".