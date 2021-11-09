الخارجية الأميركية تعبر عن قلقها إزاء التقارير عن اجتماع بين الرئيس السوري ووزير خارجية الإمارات

أشارت وزارة الخارجية الأميركية، مساء الثلاثاء، أن واشنطن قلقة إزاء التقارير عن اجتماع بين الرئيس السوري بشار الأسد ووزير خارجية الإمارات عبدالله بن زايد أل نهيان وأضافت الخارجية الأميركية أن واشنطن تحث دول المنطقة على التفكير ملياً في الفظائع التي ارتكبها الأسد.