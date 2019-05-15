السيسي ومحمد بن زايد يبحثان الهجوم على سفن ومحطات ضخ بترول في الخليج

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان آخر تطورات الأوضاع الإقليمية، لا سيما في منطقة الخليج، وتعرض سفن ومحطات ضخ بترول لأعمال تخريبية وهجمات.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، إن السيسي وآل نهيان عقدا جلسة مباحثات، تناولت أعمال التخريب التي لحقت بأربع سفن قرب سواحل الإمارات، والهجوم الذي تعرضت له محطتي ضخ بترول في السعودية.