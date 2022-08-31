دوت أصوات انفجارات في العاصمة السورية دمشق، بينما ذكر التلفزيون السوري أن الدفاعات الجوية تصدت لأهداف معادية في سماء دمشق وريفها وذكرت وكالة "سانا" أن الدفاعات الجوية تصدت لصواريخ معادية في سماء دمشق وريفها وأسقطت عددا منها. وكان مصدر عسكري سوري ذكر في وقت سابق أن عدوانا إسرائيليا استهدف مطار حلب الدولي بضربة صاروخية، دون أن يسفر ذلك عن ضحايا.