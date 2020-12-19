الاتحاد الأوروبي يؤكد أن إعلان الحكومة اليمنية الجديدة خطوة إيجابية

أعلن الاتحاد الأوروبي، السبت، ترحيبه بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة، قائلاً إن "إعلان الحكومة اليمنية الجديدة، وفقاً لاتفاق الرياض، خطوة إيجابية".