القناة 12 العبرية وافق المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية الكابينت على تكثيف الهجمات ضد قطاع غزة
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قوات الاحتلال تساند المستوطنين في مواجهات مع فلسطينيين وتعتدي عليهم في مدينة حيفا مآذن المساجد ببلدة الطور بالقدس تستنجد بالأهالي للتصدي لهجمات المستوطنين على حي الصوانة وسائل إعلام إسرائيلية : نقل 35 إصابة إلى المستشفى جرّاء صواريخ من غزة خطيب المسجد الاقصى مكرمة: المسجد الأقصى ليس للفلسطينيين وحدهم، إنه لكل العرب والمسلمين وعليهم القيام بواجباتهم تجاهه القناة 12 العبرية: وافق المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية الكابينت على تكثيف الهجمات ضد قطاع غزة وسائل إعلام إسرائيلية تتحدث عن مقتل شاب عربي على يد المستوطنين في عكا وزير الأوقاف المصري يؤكّد أن "القدس في قلب وعقل ووجدان كل مسلم والأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين ولا تفريط في أي منهما" المستوطنون يهاجمون فلسطينيين في مدن طبريا، حيفا، يافا واللد وسط توتر أمني شديد مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة اللد داخل الخط الأخضر الرئيس الفلسطيني: القدس عاصمة دولة فلسطين الأبدية ولن نقبل بديلاً عنها
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القناة 12 العبرية: وافق المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية الكابينت على تكثيف الهجمات ضد قطاع غزة

العرب اليوم -

العرب اليوم - القناة 12 العبرية: وافق المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية الكابينت على تكثيف الهجمات ضد قطاع غزة

القناة 12 العبرية
القدس - العرب اليوم

القناة 12 العبرية: وافق المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية الكابينت على تكثيف الهجمات ضد قطاع غزة

 

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القناة 12 العبرية وافق المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية الكابينت على تكثيف الهجمات ضد قطاع غزة القناة 12 العبرية وافق المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية الكابينت على تكثيف الهجمات ضد قطاع غزة



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