ولي العهد الكويتي يجري اتصالاً بالعاهل الأردني

أجرى ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الأحد، اتصالاً بالعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أعرب خلاله عن "وقوف الكويت إلى جانب المملكة في كافة الإجراءات التي اتخذتها للحفاظ على أمنها واستقرارها".وقالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن ولي العهد أكد لملك الأردن، أن "أمن الأردن من أمن الكويت، لما تربطهما من علاقات أخوية متينة ووثيقة".