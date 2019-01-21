مقتل 14 شخصًا في انهيار منجم برواندا

لقي 14 شخصاً مصرعهم اليوم بينهم 7 نساء في انهيار أحد مناجم شرق رواندا.وقال المسؤول حكومي في منطقة مولير جان كلود رواغاسانا إن "هذا حادث مؤسف ولم يتوقعه أحد, انهارت كتلة من الحطام على موقع التعدين لتطمر 14 شخصاً قتلوا على الفور".وأضاف أن عناصر الإنقاذ وصلوا بعد وقت قصير من الحادث لكن لم يعثروا على ناجين.

نقلا عن واس