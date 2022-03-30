البيت الأبيض يؤكد بايدن لا يسعى لمواجهة مباشرة مع الجيش الروسي

قالت متحدثة البيت الأبيض كيت بيدينغفيلد، إن الرئيس جو بايدن لا يسعى إلى صراع مع روسيا، وتقديم أي أسلحة لأوكرانيا قد تفضي لمواجهة عسكرية مباشرة بين الجيشين الروسي والأمريكي وأفادت بيدينغفيلد في مؤتمر صحافي في البيت الأبيض، بأن الرئيس جو بايدن "لا ينوي اتخاذ قرارات بشأن المساعدة العسكرية لأوكرانيا التي من شأنها أن تؤدي إلى مواجهة عسكرية مباشرة بين واشنطن وموسكو".