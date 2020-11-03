انفجار في حقل نفطي في نيجيريا دون اصابات

أعلنت مؤسسة البترول الوطنية النيجيرية (NNPC) اليوم الثلاثاء أن انفجارا وقع في الحقل النفطي "40" دون وقوع إصابات.

وفي بيان لها، لفتت المؤسسة إلى أن "ذلك سيؤدي إلى خفض الإنتاج بنحو عشرة آلاف برميل يوميا".

ولم تذكر الشركة إلى متى سيتأثر الإنتاج بسبب هذا الانفجار.