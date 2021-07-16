سقوط مروحية رُباعية مُسيرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في لبنان
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سقوط مروحية رُباعية مُسيرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في لبنان

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العرب اليوم - سقوط مروحية رُباعية مُسيرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في لبنان

سقوط مروحية رُباعية مُسيرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في لبنان
بيروت - العرب اليوم

 أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، سقوط مروحية رباعية مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في لبنان خلال عمليات روتينية بسبب خطأ فني.   وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي - وفق ما نقلته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية اليوم الجمعة - : "لا يوجد قلق من تسريب المعلومات".

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سقوط مروحية رُباعية مُسيرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في لبنان سقوط مروحية رُباعية مُسيرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في لبنان



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