سقوط مروحية رُباعية مُسيرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، سقوط مروحية رباعية مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في لبنان خلال عمليات روتينية بسبب خطأ فني. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي - وفق ما نقلته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية اليوم الجمعة - : "لا يوجد قلق من تسريب المعلومات".