إيران تندد بالضربة الأميركية في سوريا

ندد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، الجمعة، بالضربة الجوية الأميركية التي استهدفت مواقع تابعة لكتائب "حزب الله" العراقية، وكتائب "سيد الشهداء" في مدينة البوكمال شرقي سوريا.وقال خطيب زاده إن هذه الضربة الأميركية "عدوان غير قانوني، وانتهاك لحقوق الإنسان والقانون الدولي"، وفق ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية.