الخارجية المصرية تستدعي السفير الإثيوبي للاحتجاج على تدخل أديس أبابا بالشأن المصري

الخارجية المصرية تستدعي القائم بالأعمال الإثيوبي بالقاهرة لتقديم توضيحات حول ما نُقل من تصريحات للمتحدث الرسمي باسم الخارجية الإثيوبية يتطرق فيها إلى الشأن الداخلي المصري