رئيس الوزراء المصري يصدر قرارا بحظر التجول في بعض المناطق في رفح

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء القرار رقم ١٤٦٦ لسنة ٢٠٢٠ بحظر التجول في المنطقة المحددة شرقا من تل رفح مارا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة، وغربا من غرب العريش وحتى جبل الحلال ، وشمالا من غرب العريش مارا بساحل البحر ، وحتى خط الحدود الدولية في رفح ، وجنوبا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية.

ونشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأربعاء.