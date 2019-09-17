مجلس الأمن الدولي يوافق بالإجماع علي تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة يوناما في أفغانستان
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مجلس الأمن الدولي يوافق بالإجماع علي تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة "يوناما" في أفغانستان

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العرب اليوم - مجلس الأمن الدولي يوافق بالإجماع علي تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة "يوناما" في أفغانستان

مجلس الأمن الدولي
واشنطن-العرب اليوم

وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع، اليوم الثلاثاء، على تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة "يوناما" في أفغانستان، وجاءت الموافقة بعد محادثات اللحظة الأخيرة بعدما اعترضت الصين وهددت باستخدام حق النقض "الفيتو" حال عدم الإشارة إلى مبادرة "الحزام والطريق".

ودار الخلاف حول رغبة الولايات المتحدة فى إزالة الجزئية المتعلقة بـ"مبادرة الحزام والطريق" من مشروع القرار الذي تم إعداده من قبل ألمانيا وإندونيسيا، فيما أصرت الصين على أنها ستستخدم حق النقض ضد مشروع القرار إذا ما تم حذف هذه الجزئية.

و"الحزام والطريق" هى مبادرة صينية، تعرف أيضًا بـ "طريق الحرير" للقرن الحادي والعشرين، وتهدف إلى ضخ استثمارات ضخمة لتطوير البنى التحتية للممرات الاقتصادية العالمية، لربط أكثر من 70 بلدًا.

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مجلس الأمن الدولي يوافق بالإجماع علي تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة يوناما في أفغانستان مجلس الأمن الدولي يوافق بالإجماع علي تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة يوناما في أفغانستان



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