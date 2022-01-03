مجلس التعاون لدول الخليج يدين عملية قرصنة مليشيات الحوثي على سفينة ترفع علم دولة الإمارات
آخر تحديث GMT21:36:16
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

مجلس التعاون لدول الخليج يدين عملية قرصنة مليشيات الحوثي على سفينة ترفع علم دولة الإمارات

العرب اليوم -

العرب اليوم - مجلس التعاون لدول الخليج يدين عملية قرصنة مليشيات الحوثي على سفينة ترفع علم دولة الإمارات

عاجل
الرياض ـ العرب اليوم

أدان مجلس التعاون لدول الخليج عملية قرصنة مليشيات الحوثي على سفينة ترفع علم دولة الإمارات

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

مجلس التعاون لدول الخليج يدين عملية قرصنة مليشيات الحوثي على سفينة ترفع علم دولة الإمارات مجلس التعاون لدول الخليج يدين عملية قرصنة مليشيات الحوثي على سفينة ترفع علم دولة الإمارات



أخبار ذات صلة

GMT 20:22 2022 الإثنين ,03 كانون الثاني / يناير

سقوط مروحية اسرائيلية في البحر مقابل حيفا
العرب اليوم - سقوط مروحية اسرائيلية في البحر مقابل حيفا

GMT 20:11 2022 الإثنين ,03 كانون الثاني / يناير

التحالف العربي بقيادة السعودية يصرح الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت 5 مسيرات أطلقت باتجاه المملكة
العرب اليوم - التحالف العربي بقيادة السعودية يصرح الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت 5 مسيرات أطلقت باتجاه المملكة

GMT 19:16 2022 الإثنين ,03 كانون الثاني / يناير

رئيس الحكومة اللبنانية يصرح مواقف قيادات حزب الله تسيء إلى اللبنانيين أولًا و ليس من مصلحة لبنان الإساءة إلى أي دولة عربية
العرب اليوم - رئيس الحكومة اللبنانية يصرح مواقف قيادات حزب الله تسيء إلى اللبنانيين أولًا و ليس من مصلحة لبنان الإساءة إلى أي دولة عربية

GMT 18:53 2022 الإثنين ,03 كانون الثاني / يناير

حمدوك قدم استقالته للشعب السوداني وأخطر مجلس السيادة والحرية والتغيير شفهيا باستقالته
العرب اليوم - حمدوك قدم استقالته للشعب السوداني وأخطر مجلس السيادة والحرية والتغيير شفهيا باستقالته

GMT 22:29 2022 الأحد ,02 كانون الثاني / يناير

بايدن يخبر نظيره الأوكراني أن الولايات المتحدة ستتدخل "بشكل حاسم" إذا اجتاحت روسيا أوكرانيا
العرب اليوم - بايدن يخبر نظيره الأوكراني أن الولايات المتحدة ستتدخل "بشكل حاسم" إذا اجتاحت روسيا أوكرانيا

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

أسماء المنور تتألق بإطلالات عصرية وأنيقة

الرباط - العرب اليوم

تخطف أسماء المنور قلوب متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بنشرها لإطلالات عصرية انيقة واحترافية، ومن أبرز إطلالاتها نختار لك اليوم عدة صيحات جمالية يمكنك اعتمادها في إطلالاتك المقبلة.إطلالة شتوية مناسبة للفستان المخملي في أحدث اطلالة لأسماء المنور، والتي خطفت بها أنظار متابعي مواقع التواصل الاجتماعي جميعاً، نختار لكُنَّ إطلالة شتوية جمالية تليق بالفستان المخملي باللون الأحمر البرغندي، حيث صففت شعرها في صالون Lady lavender بأسلوب ذيل الحصان للشعر المموج والمنسدل بخصلات ناعمة على الجانبين بأسلوب الويفي مع فرق الشعر من أحد الجانبين، وعن مكياجها فقد اهتمت به خبيرة التجميل خديجة شكري، باعتماد مكياج بأيشادو لامع للعينين باللون الزهري النيود، وأكملته ببلاشر وردي وأحمر شفاه نيود بدرجة مطفأة، وحددت ملامحها بتقنية الكونتور. إطل...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 15:33 2022 الإثنين ,03 كانون الثاني / يناير

مي عمر تظهر بإطلالة بسيطة تجذب الأنظار
العرب اليوم - مي عمر تظهر بإطلالة بسيطة تجذب الأنظار

GMT 16:11 2022 الإثنين ,03 كانون الثاني / يناير

جزيرة جبل الليث البحرية وجهة مثالية لقضاء العطلات في السعودية
العرب اليوم - جزيرة جبل الليث البحرية وجهة مثالية لقضاء العطلات في السعودية

GMT 06:21 2022 الإثنين ,03 كانون الثاني / يناير

أقدم منزل في العالم معروض للبيع لأول مرة منذ 40 عاماً
العرب اليوم - أقدم منزل في العالم معروض للبيع لأول مرة منذ 40 عاماً

GMT 18:52 2022 السبت ,01 كانون الثاني / يناير

الرئيس اليمني يدعو لتوحيد الجهود والاصطفاف بمواجهة الحوثيين
العرب اليوم - الرئيس اليمني يدعو لتوحيد الجهود والاصطفاف بمواجهة الحوثيين

GMT 06:06 2022 الإثنين ,03 كانون الثاني / يناير

قراصنة يخترقون صحفاً إسرائيلية في الذكرى الثانية لاغتيال قاسم سليماني
العرب اليوم - قراصنة يخترقون صحفاً إسرائيلية في الذكرى الثانية لاغتيال قاسم سليماني

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 03:43 2020 الأربعاء ,01 تموز / يوليو

يحذرك هذا اليوم من المخاطرة والمجازفة
العرب اليوم - يحذرك هذا اليوم من المخاطرة والمجازفة

GMT 08:43 2018 السبت ,05 أيار / مايو

ثلاثون بلاء كان يستعيذ منها النبي
العرب اليوم - ثلاثون بلاء كان يستعيذ منها النبي

GMT 23:11 2017 الإثنين ,23 تشرين الأول / أكتوبر

حمام " الصالحين " من أشهر المنتجعات الصحية في الجزائر
العرب اليوم - حمام " الصالحين " من أشهر المنتجعات الصحية في الجزائر

GMT 00:49 2016 الثلاثاء ,13 كانون الأول / ديسمبر

أطعمة خاصة لتجنب آثار شرب الكحول في الكريسماس
العرب اليوم - أطعمة خاصة لتجنب آثار شرب الكحول في الكريسماس

GMT 22:09 2020 الأحد ,23 آب / أغسطس

الكشف عن أفضل 10 شاحنات أميركية عبر التاريخ أبرزها سيارات فورد
العرب اليوم - الكشف عن أفضل 10 شاحنات أميركية عبر التاريخ أبرزها سيارات فورد

GMT 19:04 2020 الأحد ,03 أيار / مايو

الفنان باسم ياخور يكشف حقيقة علمه بمقلب "رامز مجنون رسمي"
العرب اليوم - الفنان باسم ياخور يكشف حقيقة علمه بمقلب "رامز مجنون رسمي"

GMT 13:24 2019 السبت ,14 أيلول / سبتمبر

السيسي في “مؤتمر الشباب”: “هو محمد علي بس اللي بيبني قصور؟”
العرب اليوم - السيسي في “مؤتمر الشباب”: “هو محمد علي بس اللي بيبني قصور؟”

GMT 01:12 2019 الجمعة ,13 أيلول / سبتمبر

ستيفاني صليبا تتحدث عن قصة "عريس" عيد ميلادها
العرب اليوم - ستيفاني صليبا تتحدث عن قصة "عريس" عيد ميلادها

GMT 09:17 2019 الخميس ,01 آب / أغسطس

تعيش أجواء إيجابية ومهمة في حياتك المهنية والعاطفية
العرب اليوم - تعيش أجواء إيجابية ومهمة في حياتك المهنية والعاطفية

GMT 17:02 2019 السبت ,23 آذار/ مارس

"الوحدات" الأردني يُعلّق نشاطه احتجاجًا على قرار اتحاد كرة القدم
العرب اليوم - "الوحدات" الأردني يُعلّق نشاطه احتجاجًا على قرار اتحاد كرة القدم

GMT 14:06 2019 الجمعة ,15 شباط / فبراير

جامعة الملك خالد تستقبل 4217 طلبًا للالتحاق ببرامج الدراسات العليا
العرب اليوم - جامعة الملك خالد تستقبل 4217 طلبًا للالتحاق ببرامج الدراسات العليا

GMT 23:12 2018 الإثنين ,30 تموز / يوليو

الأهلي المصري يبقي على الشيخ وحمودي
العرب اليوم - الأهلي المصري يبقي على الشيخ وحمودي

GMT 19:00 2018 الإثنين ,05 شباط / فبراير

من المشعوذ يا منصور
العرب اليوم - من المشعوذ يا منصور

GMT 07:23 2017 الأحد ,03 كانون الأول / ديسمبر

سعر الريال القطري مقابل جنيه مصري الأحد
العرب اليوم - سعر الريال القطري مقابل جنيه مصري الأحد

GMT 01:19 2017 الإثنين ,06 تشرين الثاني / نوفمبر

غوار الطوشة" يعيد دريد لحام إلى السينما"
العرب اليوم - غوار الطوشة" يعيد دريد لحام إلى السينما"
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab