أعلنت قيادة الجيش اللبناني أن "4 طائرات استطلاع إسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء من فوق بلدة يارون".