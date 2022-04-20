إسرائيل تفرض إغلاقاً شاملًا على الضفة والقطاع بدءاً من الغد

أعلن الجيش الإسرائيلي فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية المحتلة وإغلاق المعابر مع قطاع غزة بدءا من يوم غد الخميس وحتى السبت وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه وبعد تقييم أمني ووفقا لتوجيهات المستوى السياسي، سيتم فرض إغلاق عام على منطقة الضفة وإغلاق المعابر مع قطاع غزة بدءا من الساعة الخامسة من مساء يوم غد الخميس وحتى يوم السبت 23 أبريل 2022.