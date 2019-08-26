أعلنت القوات الموالية لحكومة الوفاق الليبية أن 8 من عناصرها قتلوا وأصيب 10 آخرون بجروح، جراء غارات نفذها طيران "الجيش الوطني الليبي" على مدينة غريان جنوبي العاصمة طرابلس.