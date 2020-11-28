رئيس الوزراء الإثيوبي يعلن اكتمال العمليات العسكرية بإقليم تيجراي

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، أن العمليات العسكرية في إقليم تيغراي بشمال البلاد اكتملت جاء ذلك بعد قليل من إعلانه أن القوات الاتحادية سيطرت بالكامل على مقلي عاصمة الإقليم مساء اليوم وقال أبي "يسرني أن أعلن أننا أكملنا وأوقفنا العمليات العسكرية في إقليم تيجراي".