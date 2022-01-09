فوز شاخوان عبد الله بمنصب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي

فتح مجلس النواب باب الترشيح لمنصب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، بعد حسم منصب رئيس البرلمان لمحمد الحلبوسي ومنصب النائب الاول له لحاكم الزاملي. واغلق باب الترشيح، بعد تقدم كل من النائب شاخوان عبدالله المرشح عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، والنائب سروة عبد الواحد المرشحة عن الجيل الجديد.