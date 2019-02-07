المغرب يستدعي سفيره لدى السعودية وينهي مشاركته في تحالف اليمن

قالت وكالة أسوشيتد برس، الخميس، إن المغرب أعلن إنهاء مشاركته في العمليات العسكرية التي يقوم بها التحالف بقيادة السعودية في اليمن.

ونقلت الوكالة عن مسئول حكومي قوله إنها استدعت سفيرها لدى المملكة العربية السعودية، مضيفة أن التوتر بين البلدين بدأ بسبب المخاوف الدولية حول الحرب في اليمن وقضايا أخرى.

وأضاف المصدر أن المغرب أنهى مشاركته العسكرية والاجتماعات الوزارية في التحالف بقيادة المملكة السعودية في اليمن.

كما ذكر مسئول حكومي آخر للوكالة أن المغرب استدعى سفيره لدى السعودية بعد تقرير بالتلفزيون السعودي حول منطقة الصحراء المغربية المتنازع عليها.

أشارت الوكالة إلى أن المسئولين تحدثا دون الكشف عن هويتهما لأنه غير مخول لهما الحديث حول التوتر الدبلوماسي بشكل علني.

ولم يعلن المغرب عن طبيعة مشاركته في العملية العسكرية باليمن، والتي بدأت ضد الحوثيين المدعومين من إيران في عام 2015 وتسببت فيما وصفته الأمم المتحدة بأسوأ كارثة إنسانية في العالم.