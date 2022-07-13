حرائق هائلة تجتاح البرتغال

يكافح نحو 1500 عنصر من رجال الإطفاء في البرتغال، لإخماد عدة حرائق غابات اندلعت في البلاد وصل عددها لـ35 حريقا، ويأتي ذلك على وقع ارتفاع درجات الحرارة التي وصلت لنحو 42 درجة مئوية وأظهرت مقاطع فيديو مشاهد مخيفة تظهر لحظات اندلاع حرائق هائلة وصلت إلى عدد من المنازل، بينما تحولت السماء الى اللون البرتقالي بسبب سحب الدخان.