إيران تعلن أن السعودية لا تستطيع تحقيق نصر عسكري

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن "السعودية لا تستطيع تحقيق نصر عسكري، ولا تستطيع الحصول بالمفاوضات على ما فشلت فيه عسكريا". وأضاف ظريف في حديث لقناة "المنار" اللبنانية: "أي هجوم إسرائيلي على إيران سيكون بمثابة انتحار". وتابع: "خطأ جيراننا أنهم سمحوا لإسرائيل بأن تنقل الصراع إلى أراضيهم وسوف تسلبهم الأمن ولن تبادر للدفاع عنهم". واعتبر ظريف أن "مشكلة المنطقة أن بلدانها تعلق الآمال على الخارج أكثر من الداخل".

ومن جهة أخرى، رأى أنه "إذا واصل الرئيس الأمريكي جو بايدن نهج سلفه دونالد ترامب، فلن يحصل على شيء من إيران". وأشار إلى أن "الولايات المتحدة لم تنفذ أي مادة في الاتفاق النووي منذ أربع سنوات". ولفت إلى أن "هدف إيران في سوريا هو محاربة الإرهاب، ويجب على إسرائيل أن تدرك أن سياسات دعم الجماعات الإرهابية لن تبقى من دون رد".

وفي الملف اللبناني، قال ظريف: "قدمنا اقتراحات لمساعدة لبنان بعد حادثة انفجار المرفأ لكن الضغوط الأمريكية حالت دون ذلك". وأشار إلى أن "طهران تعمل على مساعدة اللبنانيين للاتفاق فيما بينهم"، مضيفا: "لا نستطيع فرض أي اتفاق على اللبنانيين ولا أحد لديه القدرة على ذلك".