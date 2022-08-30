عثرت الجهات السورية المختصة على كميات من الأسلحة والذخائر من مخلفات تنظيم "داعش" الإرهابي في ريف درعا جنوبي البلد، بعملية أمنية نفذتها خلال الأيام القليلة الماضية وقال مصدر أمني إنه "خلال العمليات الأمنية الدقيقة التي استهدفت مواقع خلايا تنظيم داعش الإرهابي في ريف درعا الغربي خلال الأيام القليلة الماضية والتي تم خلالها القضاء على الإرهابيين أبو سالم العراقي وأبو عمر الجبابي ومحمد صايل العودات، إضافة لتوقيف عدد آخر منهم تمت مصادرة كميات من الأسلحة والذخائر".