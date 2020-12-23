تونس تنشر وحدة مروحيات تحت راية الأمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى

أصدر الرئيس التونسي قيس سعَيد اليوم أمرًا رئاسيًا يقضي بنشر وحدة مروحيات تونسية تحت راية الأمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى وتتكون الوحدة بحسب بيان لرئاسة الجمهورية التونسية، من 125 عسكريًا تونسيًا، وهي مكلفة بمهام التدخّل الجوي السريع والمرافقة الجوية والبحث والإنقاذ، كما ستتولى تأمين التنقّلات، والاستطلاع الجوي، ونقل الشخصيات والإخلاء الصحي، لمدة عام قابل للتجديد.