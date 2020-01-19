وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد يؤكد أن الإمارات تدعم تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا على أساس عدم التدخل في شؤونها الداخلية ودعم طموحات الشعب الليبي المشروعة