أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الجمعة، الهجوم الحوثي على منشآت مدنية بدولة الإمارات وقال غوتيريش، في تصريحات صحفية، إن "هجوم الحوثيين على دولة الإمارات مرفوض وغير مقبول نهائيا وخطأ جسيم". وأضاف أن "الهجوم الحوثي على دولة الإمارات نوع من التصعيد المؤسف". وتأتي تصريحات غوتيريش في أعقاب بيان لمجلس الأمن الدولي أدان، بالإجماع، الهجمات الإرهابية للحوثيين على دولة الإمارات.