أعلنت السلطات الإيرانية مقتل اثنين من "قوات التعبئة الشعبية" (البسيج) في هجوم بمدينة آمل شمال البلاد ووصفت الهجوم بأنه "إرها وقال مساعد محافظ مازندران للشؤون السياسية والأمنية، إن اثنين من تلك القوات قتلا في "عملية إرهابية بمدينة آمل".