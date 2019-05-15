أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية، أن موعد انطلاق مشروع "الحدود الذكية" في جيبي سبتة ومليلية، يصادف بداية عملية عبور المهاجرين المغاربة المقيمين بالديار الأوروبية صيف السنة الحالية.

واستبعدت الوزارة الشروع في إزالة الشفرات الحادة التي تعلوا السياجين الحديديين الشائكين المحيطين بالمدينتين، استجابة لمطالب منظمات حقوقية تعنى بالدفاع عن حقوق المهاجرين.