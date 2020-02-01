حفتر يلتقي المبعوث الأممي إلى ليبيا

أكد المكتب الإعلامي للقيادة العامة "للجيش الوطني الليبي"، أن المشير خليفة حفتر التقى المبعوث الأممي إلى البلاد غسان سلامة، في مقر القيادة بالرجمة.

وتشهد ليبيا منذ أبريل الماضي، مواجهات بين حكومة الوفاق الوطني المتمركزة في العاصمة طرابلس غربي البلاد، والجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر المدعوم من البرلمان في الشرق، والذي يسعى لتحرير العاصمة مما يصفه بالعناصر الإرهابية.