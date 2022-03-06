وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين يصرح واشنطن تدعم تزويد بولندا أوكرانيا بطائرات حربية

أعرب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين عن تأييد الولايات المتحدة احتمال تزويد بولندا أوكرانيا بطائرات حربية وعما إذا كانت الولايات المتحدة توافق على إرسال بولندا طائرات عسكرية إلى أوكرانيا، أجاب بلينكن بالقول: "يتم إعطاء الضوء الأخضر لذلك" وأضاف: "في الواقع، نحن نتحدث الآن مع أصدقائنا البولنديين حول ما يمكننا فعله لتلبية احتياجاتهم إذا قرروا نقل هذه المقاتلات إلى الأوكرانيين" وتابع أن واشنطن وحلفاءها "يتخذون المزيد من الخطوات لتزويد الأوكرانيين بما يحتاجون إليه لحماية أنفسهم".