أفاد مصدر فلسطيني بأن انفجارا وقع مساء الجمعة داخل مستودع أسلحة تابع لحركة "حماس" في مخيم برج الشمالي بمنطقة صور جنوب لبنان وأوضح مراسلنا أن حريقا نشب في مخيم للاجئين الفلسطينيين بمنطقة صور جنوب لبنان، ما أدى إلى انفجار مخزن أسلحة، فيما لم يبلغ عن إصابات حتى الآن.