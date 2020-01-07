الشيخ تميم وترامب يبحثان الوضع في العراق وسبل الحد من التوتر

أفادت وسائل الإعلام القطرية، بأن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بحث في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الوضع في العراق، وسبل نزع فتيل التوتر بالمنطقة.وأفادت وكالة "قنا" القطرية للأنباء اليوم الثلاثاء، بأنه جرت خلال الاتصال "مناقشة تطورات الأحداث في المنطقة، ولاسيما آخر المستجدات في العراق، والسبل الكفيلة بحل القضايا الخلافية وتخفيف حدة التوتر لضمان الأمن والاستقرار".وتناول الاتصال أيضا العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وآفاق تنميتها وتعزيزها.وجاءن المحادثةعلى خلفية التوتر الحاصل في المنطقة إثر اغتيال قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني، في بغداد بغارة جوية أمريكية في الـ3 من يناير الجاري.