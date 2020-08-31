تصريحات كوشنر بشأن صفقة أسلحة بين الإمارات وإسرائيل

قال مستشار الرئيس الأمريكي وصهره جاريد كوشنر، إنه من المتوقع أن يبحث الرئيس دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إمكانية بيع طائرات مقاتلة من طراز F-35 للإمارات وصرح جاريد كوشنر للصحفيين خلال رحلة تاريخية من تل أبيب إلى أبوظبي بأنه يتوقع أن يتحدث الزعيمان عن بيع الطائرات المتقدمة "في مرحلة ما" وعارض نتنياهو علنا بيع طائرة F-35 للإمارات، على الرغم من الخطة المعلنة مؤخرا لتطبيع العلاقات مع الدولة الخليجية.