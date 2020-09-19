تحذير عالمي من عودة تنظيم داعش

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن استمرار تدفق الأموال على الإرهابي رغم الضربات التي تعرض لها العام الماضي وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن داعش لا يزال يمتلك احتياطات مالية وعائدات ضخمة، وحذر مسئولون أمريكيون من احتمالية استخدامها لتمويل عمليات إرهابية خطرة وذكرت أن المنظمة الإرهابية وفروعها تمتلك أصولا بملايين الدولارات في الشرق الأوسط ووسط آسيا، بحسب مستندات رسمية اطلعت عليها الصحيفة، فضلا عن تصريحات المسئولين وتلقى تنظيم داعش الإرهابي سلسلة من الانتكاسات على مدار العام الماضي في سوريا والعراق، كما تقطعت مصادر التمويل جراء مبيعات النفط والاستيلاء على أموال البنوك.