بوتين ينتقد استخدام أوكرانيا لطائرات مسيرة تركية في اتصال مع أردوغان

انتقد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، استخدام أوكرانيا طائرات مسيرة تركية في اتصال مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وأشار بوتين لنظيره التركي إلى أن كييف تستخدم المسيرات التركية بيرقدار في نزاع دونباس، وتتعمّد تعطيل اتفاقيات مينسك للتسوية هناك. وجاء في بيان صدر عن الكرملين أن "الرئيس الروسي أطلع نظيره التركي على كيفية استخدام طائرات بيرقدار.