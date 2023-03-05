مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي في بيت لحم

أصيب مواطن فلسطيني بالرصاص بالمطاطي، واثنان آخران بالاختناق، اليوم الأحد، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة تقوع، جنوب شرق مدينة بيت لحم.

وأفاد شهود عيان بأن المواجهات تركزت في منطقة "خربة تقوع"، في محيط مقر البلدية قرب المدخل الغربي، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز السام والصوت، ما أدى لإصابة شاب بعيار معدني في البطن، ووُصفت إصابته بالطفيفة، وآخرين بالاختناق بالغاز، عولجا ميدانيا.