السعودية تكشف موقف مصر و الإمارات من المصالحة مع قطر

أعلن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، قرب التوصل إلى اتفاق نهائي لحل الأزمة الخليجية وطي الخلاف مع قطر، بمشاركة جميع أطراف الخلاف من دول الرباعي العربي ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس" عن وزير الخارجية السعودي قوله "جميع الأطراف المعنية ستكون مشاركة في الحل النهائي" وقال الأمير فيصل بن فرحان "تعاون بشكل كامل مع شركائنا في ما يتعلق بهذه العملية ونرى احتمالات إيجابية للغاية باتجاه التوصل إلى اتفاق نهائي".