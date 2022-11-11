قوات كييف تلوذ بالفرار من بلدة أوبيتنوي في جمهورية دونيتسك الروسية

أعلن نائب قائد اللواء السلافي الأول، أوليغ غورلينكو، هروب قوات كييف من بلدة أوبيتنوي جنوبي مدينة أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية الروسية بعد حصار طويل من قبل القوات الروسية.

وقال غورلينكو: "دخلت وحدات اللواء قرية أوبيتنوي، وتحصنت على أطرافها وتجري عملية تمشيط، لن أسميه انسحابا، بل أسميه فرارا، لأن القوات الأوكرانية تركت خلفها محطات إذاعية ووثائق تشغيلية مهمة".

وتقع أفدييفكا على بعد 20 كيلومترا من مدينة دونيتسك. وهي تحت سيطرة نظام كييف منذ يونيو 2014. وخلال السنوات الثماني من النزاع في دونباس، أنشأت القوات المسلحة الأوكرانية حلقة دفاعية حول أفدييفكا. ويتم تنفيذ هجمات مدفعية وصاروخية منتظمة على دونيتسك بشكل رئيسي من هذا الاتجاه.