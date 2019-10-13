قيس سعيد يتعهد باحترام الدستور التونسي ويعلن وقوفه الى جانب فلسطين

وجه الرئيس التونسي المنتخب قيس سعيد لكل الشباب والشيوخ والأطفال الذين أعطيتم درسًا للعالم كله بالتمسك بالشرعية الدستورية بانتخابي رئيسا . وقال الرئيس التونسي انه سيحمل الرسالة والأمانة بكل صدق واخلاص لبناء تونس جديدة بقدراتنا . وأوضح قائلا إنكم بانتخابي نحققون ما تريدون. الدولة ليست أشخاص وليذمئن الكثيرون ان يعوا ما نقول. علاقاتنا في الداخل ستبنى على الثقة واحترام الدستور. كما أعلن انهزام يتمنى ان يكون العلم الفلسطيني الى جانب العلم التونسي في هذه اللحظات. وشكر كل الأشقاء في العالم العربي والاسلامي