التحالف العربي يعلن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة ثانية أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط
آخر تحديث GMT20:35:20
العرب اليوم -
العرب اليوم -
الولايات المتحدة تسجل 64,149 إصابة مؤكدة و 917 حالة وفاة بفيروس كورونا مصادر دبلوماسية تؤكد أن ألمانيا ستقترح خطة لإعادة بناء مرفأ بيروت 7 أبريل التحالف العربي يعلن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة ثانية أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط بولندا تسجل رقما قياسيا جديدا بلغ 35251 حالة إصابة بكورونا إصابات كورونا اليومية في روسيا فوق الـ9000 مجددا مجلس الأمن القومي الأميركي يؤكد أن ليندركينغ يعمل على التوصل لوقف إطلاق نار وإحياء محادثات السلام مجلس الأمن القومي الأميركي يؤكد ليندركينغ يعمل مع الجميع لإعادة افتتاح مطار صنعاء والحديدة مجلس الأمن القومي الأميركي يعلن رفعنا وتيرة العمل الدبلوماسي لإنهاء الحرب باليمن تزامنا مع مراجعة سياساتنا مجلس الأمن القومي الأميركي يؤكد أن هجمات الحوثيين تستهدف البنية التحتية في السعودية مجلس الأمن القومي الأميركي يعلن مستمرون في التزامنا تجاه السعودية لا سيما مع استمرار الهجمات الحوثية
أخر الأخبار
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

التحالف العربي يعلن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة ثانية أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط

العرب اليوم -

العرب اليوم - التحالف العربي يعلن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة ثانية أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط

التحالف العربي
صنعاء - العرب اليوم

 

قال التلفزيون الرسمي السعودي إن قوات التحالف أحبطت هجوما بطائرة مسيرة مفخخة أطلقتها جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) باليمن صوب مدينة خميس مشيط جنوب المملكة.وكانت قوات التحالف أعلنت في وقت سابق من اليوم عن إحباط هجوم صاروخي كانت الجماعة تخطط لتنفيذه في جبهة محافظة مأرب.ويأتي ذلك على خلفية تكثيف "أنصار الله" في الأسابيع الأخيرة هجماتهم على مواقع في عمق الأراضي السعودية.وقبل أسبوع، أعلنت السعودية مبادرة لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل يتضمن وقف إطلاق نار تحت مراقبة الأمم المتحدة، لكن الحوثيين كثفوا هجماتهم.

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

التحالف العربي يعلن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة ثانية أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط التحالف العربي يعلن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة ثانية أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط



أخبار ذات صلة

GMT 20:18 2021 الخميس ,01 إبريل / نيسان

مصادر دبلوماسية تؤكد أن ألمانيا ستقترح خطة لإعادة بناء مرفأ بيروت 7 أبريل
العرب اليوم - مصادر دبلوماسية تؤكد أن ألمانيا ستقترح خطة لإعادة بناء مرفأ بيروت 7 أبريل

GMT 19:25 2021 الخميس ,01 إبريل / نيسان

مجلس الأمن القومي الأميركي يؤكد أن ليندركينغ يعمل على التوصل لوقف إطلاق نار وإحياء محادثات السلام
العرب اليوم - مجلس الأمن القومي الأميركي يؤكد أن ليندركينغ يعمل على التوصل لوقف إطلاق نار وإحياء محادثات السلام

GMT 19:24 2021 الخميس ,01 إبريل / نيسان

مجلس الأمن القومي الأميركي يؤكد ليندركينغ يعمل مع الجميع لإعادة افتتاح مطار صنعاء والحديدة
العرب اليوم - مجلس الأمن القومي الأميركي يؤكد ليندركينغ يعمل مع الجميع لإعادة افتتاح مطار صنعاء والحديدة

GMT 19:22 2021 الخميس ,01 إبريل / نيسان

مجلس الأمن القومي الأميركي يعلن رفعنا وتيرة العمل الدبلوماسي لإنهاء الحرب باليمن تزامنا مع مراجعة سياساتنا
العرب اليوم - مجلس الأمن القومي الأميركي يعلن رفعنا وتيرة العمل الدبلوماسي لإنهاء الحرب باليمن تزامنا مع مراجعة سياساتنا

GMT 19:20 2021 الخميس ,01 إبريل / نيسان

مجلس الأمن القومي الأميركي يؤكد أن هجمات الحوثيين تستهدف البنية التحتية في السعودية
العرب اليوم - مجلس الأمن القومي الأميركي يؤكد أن هجمات الحوثيين تستهدف البنية التحتية في السعودية

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية
آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 15:06 2021 الخميس ,01 إبريل / نيسان

إطلالات الفاشينيستاز العربيات بالفستان الأسود والحذاء الملون
العرب اليوم - إطلالات الفاشينيستاز العربيات بالفستان الأسود والحذاء الملون

GMT 10:46 2021 الخميس ,01 إبريل / نيسان

"طيران الإمارات" تطلق خدمة زفاف خاصة على متن "إيرباص أيه 380" العملاقة
العرب اليوم - "طيران الإمارات" تطلق خدمة زفاف خاصة على متن "إيرباص أيه 380" العملاقة

GMT 08:33 2021 الثلاثاء ,30 آذار/ مارس

تصميم المطاعم المستقبلي بين الـ"بلكسي" والزجاج
العرب اليوم - تصميم المطاعم المستقبلي بين الـ"بلكسي" والزجاج

GMT 13:53 2021 الإثنين ,29 آذار/ مارس

رئيس الوزراء الإثيوبي يعلن تقوية الإنتاجية الدفاعية لجيش بلاده
العرب اليوم - رئيس الوزراء الإثيوبي يعلن تقوية الإنتاجية الدفاعية لجيش بلاده

GMT 11:50 2021 الخميس ,01 إبريل / نيسان

فيسبوك يمنع فيديو لترامب كان عبارة عن مقابله معه
العرب اليوم - فيسبوك يمنع فيديو لترامب كان عبارة عن مقابله معه

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 03:59 2021 الثلاثاء ,23 آذار/ مارس

السعودية تعلن نجاح إطلاق القمر الصناعي "شاهين سات"
العرب اليوم - السعودية تعلن نجاح إطلاق القمر الصناعي "شاهين سات"

GMT 01:42 2021 الثلاثاء ,23 آذار/ مارس

انطلاق أول قمر صناعي تونسي للفضاء
العرب اليوم - انطلاق أول قمر صناعي تونسي للفضاء

GMT 21:37 2021 السبت ,27 آذار/ مارس

أوبو تطلق سوار اللياقة البدنية Band Sport متعدد الوظائف
العرب اليوم - أوبو تطلق سوار اللياقة البدنية Band Sport متعدد الوظائف

GMT 21:51 2021 السبت ,27 آذار/ مارس

إجراءات بسيطة لكسر إدمان الهواتف الذكية
العرب اليوم - إجراءات بسيطة لكسر إدمان الهواتف الذكية

GMT 00:58 2021 الأحد ,28 آذار/ مارس

تعرف على أفضل الأماكن السياحية في مدينة قسنطينة في الجزائر
العرب اليوم - تعرف على أفضل الأماكن السياحية في مدينة قسنطينة في الجزائر

GMT 04:15 2021 الثلاثاء ,23 آذار/ مارس

زوري "ذا غرين بلانيت" لأفضل سياحة بيئية في دبي
العرب اليوم - زوري "ذا غرين بلانيت" لأفضل سياحة بيئية في دبي

GMT 16:24 2021 الأحد ,28 آذار/ مارس

الأقمار الكاملة "قمر الدودة" تزين السماء نهاية الأسبوع
العرب اليوم - الأقمار الكاملة "قمر الدودة" تزين السماء نهاية الأسبوع

GMT 16:23 2021 الأحد ,28 آذار/ مارس

تصوير المجال المغناطيسي للثقب الأسود لأول مرة
العرب اليوم - تصوير المجال المغناطيسي للثقب الأسود لأول مرة

GMT 10:17 2019 الخميس ,27 حزيران / يونيو

هل للسائل المنوي علاقة بشهوة المرأه
العرب اليوم - هل للسائل المنوي علاقة بشهوة المرأه

GMT 20:46 2020 الإثنين ,09 آذار/ مارس

فوائد حب الرشاد للقولون
العرب اليوم - فوائد حب الرشاد للقولون

GMT 12:58 2019 السبت ,13 تموز / يوليو

تعرف على مميزات أنثى السرطان وطرق إيقاعها في الحب
العرب اليوم - تعرف على مميزات أنثى السرطان وطرق إيقاعها في الحب

GMT 12:29 2019 الإثنين ,13 أيار / مايو

فوائد الريحان لعلاج الإلتهابات
العرب اليوم - فوائد الريحان لعلاج الإلتهابات

GMT 11:13 2019 الثلاثاء ,08 تشرين الأول / أكتوبر

إليكِ أبرز الأشكال المميَّزة لتصميمات ورق الحائط في 2019
العرب اليوم - إليكِ أبرز الأشكال المميَّزة لتصميمات ورق الحائط في 2019

GMT 01:32 2015 السبت ,15 آب / أغسطس

"سامسونج" تطلق "جلاكسي إس سيكس بلس" بإمكانات تنافس "آبل"
العرب اليوم - "سامسونج" تطلق "جلاكسي إس سيكس بلس" بإمكانات تنافس "آبل"

GMT 18:56 2018 الثلاثاء ,06 تشرين الثاني / نوفمبر

اختيار دجانيني نجمًا للجولة الثامنة من الدوري السعودي
العرب اليوم - اختيار دجانيني نجمًا للجولة الثامنة من الدوري السعودي
 
syria-24
Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab