التحالف العربي يعلن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة ثانية أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط

قال التلفزيون الرسمي السعودي إن قوات التحالف أحبطت هجوما بطائرة مسيرة مفخخة أطلقتها جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) باليمن صوب مدينة خميس مشيط جنوب المملكة.وكانت قوات التحالف أعلنت في وقت سابق من اليوم عن إحباط هجوم صاروخي كانت الجماعة تخطط لتنفيذه في جبهة محافظة مأرب.ويأتي ذلك على خلفية تكثيف "أنصار الله" في الأسابيع الأخيرة هجماتهم على مواقع في عمق الأراضي السعودية.وقبل أسبوع، أعلنت السعودية مبادرة لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل يتضمن وقف إطلاق نار تحت مراقبة الأمم المتحدة، لكن الحوثيين كثفوا هجماتهم.