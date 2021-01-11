إف.بي.آي يصدر تحذيرًا من احتجاجات مسلحة محتملة مع اقتراب تنصيب بايدن

أفادت وكالة رويترز نقلا عن مسؤول بأن مكتب التحقيقات الفدرالي تلقى معلومات حول التخطيط لاحتجاجات مسلحة أمام مبان حكومية في كافة الولايات الأمريكية الـ 50 مع اقتراب تنصيب بايدن.