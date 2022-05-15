كشف المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، عن قيام مسلحي "جبهة النصرة" الإرهابية بإطلاق قذائف هاون على منطقة خفض التصعيد في إدلب، مما أسفر عن إصابة جندي سوري.