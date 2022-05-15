إصابة جندي سوري بقصف لمسلحي النصرة على منطقة خفض التصعيد في إدلب
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إصابة جندي سوري بقصف لمسلحي "النصرة" على منطقة خفض التصعيد في إدلب

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العرب اليوم - إصابة جندي سوري بقصف لمسلحي "النصرة" على منطقة خفض التصعيد في إدلب

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دمشق - العرب البوم

كشف المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، عن قيام مسلحي "جبهة النصرة" الإرهابية بإطلاق قذائف هاون على منطقة خفض التصعيد في إدلب، مما أسفر عن إصابة جندي سوري.

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إصابة جندي سوري بقصف لمسلحي النصرة على منطقة خفض التصعيد في إدلب إصابة جندي سوري بقصف لمسلحي النصرة على منطقة خفض التصعيد في إدلب



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