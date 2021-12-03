بيان إماراتي فرنسي يؤكد على ضرورة نجاح الانتخابات الليبية وانسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية

أكدت الإمارات وفرنسا، الجمعة، التزامهما بدعم الجهود المبذولة لتعزيز السلام والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي. وشدد البلدان، في بيان مشترك، على أن "العمليات السياسية وبناء جسور التواصل من خلال الحوار لا تزال تمثل السبيل الأمثل لتحقيق حلول مستدامة للصراعات والنزاعات".