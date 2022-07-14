ميشال عون يتهم إسرائيل بتنفيذ 22 ألف طلعة جوية فوق لبنان خلال 15 عاماً

اتهم الرئيس اللبناني ميشال عون، إسرائيل بتنفيذ 22 ألف طلعة جوية فوق لبنان، خلال الـ15 عاما الماضية.جاء ذلك خلال لقائه في العاصمة اللبنانية بيروت، بمستشار النمسا كارل نيهامر، الذي يزور لبنان قال عون إن: "الطيران الإسرائيلي نفذ خلال الـ15 سنة الماضية 22 ألف طلعة جوية فوق الأراضي اللبنانية، بانتهاكٍ للقرارات الدولية ولا سيما القرار 1701" وأضاف الرئيس اللبناني أن بلاده متمسكة بسيادتها الكاملة وبحقوقها في استثمار ثرواتها الطبيعية، والتي تتضمن استخراج النفط والغاز في المنطقة الاقتصادية الخالصة في الجنوب.