السلطات التونسية تقرر تمديد حظر التجول

قررت السلطات التونسية اليوم، تمديد حظر التجول ومنع التنقل بين المدن إلا في الحالات الاستثنائية والطارئة، ومنع كل التجمعات والتظاهرات مهما كان نوعها والحفلات العامة والخاصة وأوضح وزير الصحة التونسي فوزي مهدي في مؤتمر صحفي، أن هذا القرار يعود بسبب انتشار سلالة جديدة من فيروس "كوفيد 19 "، مشيرًا إلى أن الهيئة الوطنية لمجابهة الفيروس قررت، بعد اطلاعها على تطور الوضع الوبائي في البلاد، تكليف الهيئات المختصة بتشديد الرقابة والتطبيق الصارم للإجراءات الوقائية يذكر أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا داخل البلاد بلغ 123323 إصابةً، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 4237 حالة وفاة.