السيسي يعلن انطلاق النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم بشرم الشيخ

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، انطلاق منتدى شباب العالم المقام بشرم الشيخ، في نسخته الثالثة، في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر الجارى.ويستمر منتدى شباب العالم 2019، في نسخته الثالثة على بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وصل عدد المشاركين في عملية التسجيل هذا العام إلى 300 ألف شاب وفتاة من 196 دولة حول العالم.ويناقش المنتدى، موضوعات الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة،

والفن والسينما، كما يشهد عدة فعاليات تتعلق بريادة الأعمال واستخدام التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها.ولأول مرة، يتم دعوة مجموعة من المستشارين المتخصصين في مجال ريادة الأعمال لعقد جلسات فردية مع الشباب من رواد الأعمال، لتقديم النصائح والبحث عن حلول لمواجهة المشكلات والتحديات.ويشهد منتدى شباب العالم 2019، تدشين منصة حاضنة الأعمال وتضم مجموعة من المتحدثين المتخصصين في مجال ريادة الأعمال، للحديث عن الخبرة العملية والتحديات التي واجهتهم، وكيفية التسويق للشركات والدخول في استثمارات ناجحة.ويضم المنتدى هذا العام نحو 40 شركة تعمل في مجال ريادة الأعمال والتكنولوجيا الحديثة، تم اختيارهم بناء على أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة والتي تتضمن تمكين المرأة والتغير المناخي والذكاء الاصطناعي وتأمين الغذاء.

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