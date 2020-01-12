سقوط 5 صواريخ على قاعدة بلد الأمريكية في العراق

أفادت وسائل عراقية في أنباء عاجلة منذ قليل، بسقوط قذائف صاروخية على قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين العراقية، وقالت قناة "السومرية" العراقية، إن 5 صواريخ من طراز كاتوشيا استهدفت القاعدة التي تضم قوات أمريكية، فيما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية عن مصادر عسكرية قولها: "سقوط 7 قذائف على قاعدة بلد العسكرية دون وقوع خسائر أو إصابات حتى الآن".