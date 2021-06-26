إصابة 5 أشخاص بجروح إثر إطلاق نار على محتجين أمام منزل نائب في البرلمان لبناني
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إصابة 5 أشخاص بجروح إثر إطلاق نار على محتجين أمام منزل نائب في البرلمان لبناني

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العرب اليوم - إصابة 5 أشخاص بجروح إثر إطلاق نار على محتجين أمام منزل نائب في البرلمان لبناني

إصابة 5 أشخاص بجروح إثر إطلاق نار على محتجين أمام منزل نائب في البرلمان لبناني
بيروت - العرب اليوم

 إصابة 5 أشخاص بجروح إثر إطلاق نار على محتجين أمام منزل نائب في البرلمان لبناني
 

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إصابة 5 أشخاص بجروح إثر إطلاق نار على محتجين أمام منزل نائب في البرلمان لبناني إصابة 5 أشخاص بجروح إثر إطلاق نار على محتجين أمام منزل نائب في البرلمان لبناني



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